Николаевцу, расстрелявшему супружескую пару, объявили о подозрении

Ожидается, что суд сегодня изберет ему меру пресечения.

Жителю Николаева, который вчера расстрелял супругов возле Николаевского райсуда, сегодня объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Сегодня, 31 января, следователи следственного управления ГУНП в Николаевской области, во процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, объявили о подозрении 52-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( умышленное вбивство)", - сказано в сообщении.

Суд готовится избрать подозреваемому меру пресечения.

Подозреваемый - житель Николаева Герасим Багирянц. Погибшие супруги - жители Одессы Михаил Белов и его супруга.

Сын Багирянца, скрывшийся с места стрельбы, не задержан, он проходит в расследовании как свидетель.

Напомним, накануне суд по делу о займе 40 тыс. долларов вынес решение в пользу Беловых. После заседания суда Багирянц расстрелял мужчину и женщину прямо у здания суда.