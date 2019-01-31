У Павла Гриба развивается болезнь Альцгеймера, - Игорь Гриб

Врачи обнаружили у арестованного в России Павла Гриба признаки цирроза печени и развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщил отец подсудимого Игорь Гриб на пресс-конференции в четверг.

Гриб сообщил, что данные медицинского осмотра в СИЗО он передал украинскому профессору Василию Притуле, который является лечащим врачом Павла с детства, и эти данные свидетельствуют, что у политзаключенного украинца появились признаки цирроза печени.

"Я хочу процитировать слова из заключения Василия Притулы, нашего украинского профессора, который написал, что если не будет срочного лечения в специализированном медицинском учреждении, я подчеркиваю, потому что в больницах в Ростове-на-Дону не смогут предоставить лечение, там нет соответствующих специалистов. Такой болезнью занимаются по всему миру несколько десятков медицинских учреждений: в Москве, в Берлине, в Киеве в институте Шалимова, то есть высококлассные специалисты. То Павел просто умрет… Умрет через месяц-полтора", - сказал Игорь Гриб.

Гриб также отметил, что 30 января его жена добилась от суда проведения дополнительных обследований сына в ростовском клинико-диагностическом центре. "Когда Павла привели к этому врачу, врач был поражен состоянием здоровья 20-летнего парня. По всем признакам идет развитие болезни Альцгеймера", - отметил Гриб.

У Павла с детства диагностирован синдром портальной гипертензии, который за время содержания под стражей стал прогрессировать, так как нет возможности принимать поддерживающие лекарства, которые больной принимал на протяжении всей жизни. Из-за длительного содержания под стражей, пыток и невозможности принимать необходимые лекарственные препараты, у Павла обострились старые болезни и развились новые.

Напомним, российская сторона отвергает результаты всех анализов, апеллируя справкой от врача следственного изолятора, в котором содержится арестованный украинец, согласно которой парень здоров. Накануне Министерство иностранных дел Украины заявило, что российская сторона отказала украинскому консулу в доступе к незаконно арестованному в России украинцу Павлу Грибу.