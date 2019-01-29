Политзаключенный Гриб находится на грани жизни и смерти, - Денисова

Омбудсмен сообщила, что украинец нуждается в срочной операции на сердце.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что гражданин Украины Павел Гриб, который находится в заключении в России, нуждается в срочной операции на сердце.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"20-летний политзаключенный требует немедленной операции на сердце, состояние его здоровья - сверхкритическое. По результатам обследований врачи диагностировали у него целый ряд серьезных болезней", - сообщила Денисова.

Она подчеркнула, что в колонии, где содержится Гриб, недооценивают критическое его состояние и игнорируют наличие тяжелых заболеваний.

"Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также, негативное влияние на состояние здоровья заключенного Кремля ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание", - заявила омбудсмен.

Денисова обратилась к главе Комитета против пыток ООН, Комиссару Совета Европы по правам человека, вице-президенту Международного Комитета Красного Креста, к главе делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине, а также к председателю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине с просьбой содействовать в предоставлении украинцу немедленной медицинской помощи.

"Также обращаюсь к дипломатическим представителям, которые находятся в Ростове-на-Дону, с просьбой принять все возможные меры для осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения прав и свобод политзаключенного. Прошу присутствовать во время судебных заседаний по делу в отношении заключенного гражданина Украины Павла Гриба", - добавила Денисова.

Напомним, Гриб был задержан российскими силовикам на территории Беларуси в августе 2017 года по обвинению в пособничестве в подготовке теракта.

Заключение по результатам обследования в консультативно-диагностическом центре Ростова-на-Дону (Россия), составленное врачом Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Василием Притулой, свидетельствует о появлении у Павла Гриба цирроза печени и снижении свертываемой функции крови. При этом, на днях российские врачи провели внешний осмотр тяжело больного украинца и заявили о хорошем состоянии его здоровья.