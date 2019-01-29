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Боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе во вторник

Ни один боец ООС не пострадал.

Боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе во вторник
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один раз применив запрещенное вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новоалександровка из стрелкового оружия. Также позиции наших защитников вблизи Хутора Свободный были обстреляны из минометов калибра 82 мм. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе Авдеевки и из автоматических гранатометов вблизи поселка Богдановка. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям наших войск в районе поселка Гнутово", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, сегодня министры иностранных дел Дании и Чехии посетили Донбасс.

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