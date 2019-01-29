Боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе во вторник

Ни один боец ООС не пострадал.

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один раз применив запрещенное вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новоалександровка из стрелкового оружия. Также позиции наших защитников вблизи Хутора Свободный были обстреляны из минометов калибра 82 мм. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе Авдеевки и из автоматических гранатометов вблизи поселка Богдановка. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям наших войск в районе поселка Гнутово", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, сегодня министры иностранных дел Дании и Чехии посетили Донбасс.