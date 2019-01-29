Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
Публикационный пожар
Публикационный пожар
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Сгоревший Центральный гастроном на Крещатике хотят превратить в торговый комплекс

В июне 2017 году на крыше здания вспыхнул крупный пожар.

​Сгоревший Центральный гастроном на Крещатике хотят превратить в торговый комплекс
Центральный гастроном (архивное фото)
Фото: tsn.ua

Сгоревший во время масштабного пожара в 2017 году бывший Центральный гастроном на Крещатике могут превратить в торговый комплекс. Соответствующую архитектурную концепцию приняли в ноябре прошлого года.

Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА в ответ на запрос 44.ua.

"Письмом от 22 декабря 2018 Департаментом охраны культурного наследия согласован "Проект первоочередных противоаварийных работ на памятнике архитектуры и градостроительства местного значения по ул. Крещатик 40/1. Заказчиком является ООО "АБ Инвестиции и развитие (владелец здания - ред.)", - говорится в сообщении.

Ранее, в ноябре 2018 года, Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия рассмотрел и одобрил предоставленную владельцем архитектурную концепцию реставрации сгоревшего здания под торговый комплекс с заведениями обслуживания населения. Также Консультативный совет предложил компании при дальнейшем проектировании не допустить негативное влияние объекта проектирования на расположенные рядом объекты культурного наследия.

Фото: 44.ua

В 2009 году здание на улице Крещатик 40/1 занесли в госреестр как памятник архитектуры и градостроительства истории местного значения.

Напомним, в июне 2017 году на крыше бывшего Центрального гастронома вспыхнул крупный пожар, в результате которого сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между вторым и третьим этажами и крыша здания. Позже появилась информация, что владелец сгоревшего дома планирует провести его реставрацию. После реставрации в здании хотели открыть отель. Сейчас идет речь о торговом комплексе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также