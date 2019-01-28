Фонд госимущества зарегистрировал за собой право собственности на Гостиный двор в Киеве

Киевское отделение Фонда госимущества зарегистрировало за собой право собственности на здание Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко.

"Сегодня киевское отделение Фонда госимущества зарегистрировало за собой право собственности на Гостиный двор. Итак, поздравляю наше молодое государство Украина - оно теперь официально является владельцем Гостиного двора", - написал он в фейсбуке.

Луценко добавил, что теперь есть правовое основание для Кабинета министров принять соответствующее постановление, которым передать объект территориальной общине Киева.

"И тогда в конце концов из бюджета Киева можно будет начать финансирование восстановления здания, в котором будет общественное пространство", - заявил нардеп.

Напомним, в мае 2018 Верховный Суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, согласно которому здание Гостиного двора возвращено в государственную собственность.

В феврале Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и вернул государству здание "Гостиного двора".

С 1994 года Гостиный двор находился в аренде "Укрреставрации". По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор".

В 2011 году в Киеве началось мощное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя месяцы активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" - согласилась законсервировать здание Гостиного двора. 22 декабря 2015 года Кабинет министров поддержал решение суда о признании Гостиного двора памятником архитектуры.