Вор в законе Надира Салифов по прозвищу "Гули" приехал в Украину под чужой фамилией.

В Мариуполе правоохранители задержали гражданина Грузии, который является представителем криминальных кругов (т.н. "вор в законе" и разыскивался за разбойное нападение в Полтавской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке замначальника - начальник криминальной полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области Артем Кисько.

"Так окончился день рождения, который проходил в городе Мариуполе, для гражданина Грузии, который прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка"… Он приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области", - написал Кисько.

По его информации, у некоторых гостей нашли наркотики. Также полиция проверяет данных лиц на законность пребывания в нашей стране.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Киеве полиция сорвала сходку криминальных авторитетов Донбасса.