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Успіх медичної реформи Гадяцького району вивчають інші регіони

Гадяцький район став пілотним проектом у реформуванні галузі медицини. Ми відкриті до спілкування й активно ділимося досвідом із іншими регіонами.

Фото: Макс Требухов

На минулому тижні приймали делегацію з Київщини. Медики здолали сотні кілометрів, щоб ознайомитися з нашими успіхами у медицині, а саме з програмою “Електронний пацієнт”, що успішно діє в районі.

“Електронний пацієнт” - це єдина мережа, що поєднала роботу первинного та вторинного рівнів медичної допомоги. Ми об’єднали центральну районну лікарню, 2 міські, 15 сільських амбулаторій і 20 ФАПів. Нині у мережі можуть одночасно працювати близько 100 працівників лікувальних закладів.

Для реалізації цієї програми ми забезпечили район високошвидкісним Інтернет-покриттям, а медзаклади — сучасним комп'ютерним обладнанням. Загалом на комп’ютеризацію закладів медицини витрачено 2,5 мільйона гривень. Як результат — лікарі в режимі он-лайн можуть обмінюватися інформацією і проводити консультації. Головне, що всі медпрацівники навчені користуватися електронною мережею.

Усі мешканці Гадяцького району зареєстровані в електронній базі даних та мають індивідуальну картку-ідентифікатор. За допомогою цієї картки пацієнти зможуть записатися до лікаря. Лікарю достатньо лише ввести номер карти до комп’ютеру, і на моніторі буде видно динаміку протікання захворювання, попередні рекомендації спеціалістів, лабораторні аналізи, рентгенівські знімки, протипоказання до вживання тих чи інших препаратів.

Нині на Полтавщині активно виконується державна програма доступності сільської медицини — будівництво нових амбулаторій, оснащених найсучаснішим обладнанням. В нашому районі з'явиться три сучасні амбулаторії. Нещодавно урочисто вручили ключі від трьох новеньких медичних автомобілів, які йдуть в комплекті з амбулаторіями.

На досягнутому ми зупинятися не збираємося. Постійно працюємо над вдосконаленням медичних послуг для мешканців району. Приємно, що про нашу роботу знають не тільки на Полтавщині, а й в інших регіонах України. Вкотре переконався, що ми йдемо вірним шляхом.

Олексій Матюшенко Олексій Матюшенко , Голова Гадяцької районної державної адміністрації
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