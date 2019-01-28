Вымирание бумажных чеков не за горами

В планах Кабинета Министров Украины на 2019 год – новые и более современные, способы платежей при продаже товаров и услуг. Сейчас предприятия используют специальные приборы – Регистраторы расчетных операций (РРО). Они печатают бумажные чеки, которые все мы видим в супермаркетах, магазинах и во многих других заведениях.

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Вместе с тем, Государственная фискальная служба Украины запустила в тестовом формате информационную систему E-Receipt. Это дает возможность бизнесу зарегистрировать кассу и кассиров в режиме online без посещения органов ГФС. Справедливо сказать, что на данный момент это единственная новая система, которая доступна в тестовом режиме. Каждый желающий может установить программное обеспечение, предложенное ГФС на их официальном сайте, и применить его к своей деятельности. В свою очередь ГФС обещает в дальнейшем, в случае успешного завершения тестов, внедрить эту систему для всеобщего использования. Не исключено, что программа E-Receipt окажется единственной, предложенной и, как следствие – украинским предпринимателям придётся работать только с ней.

Параллельно ГФС внедрила возможность поиска выданных электронных чеков через открытую часть Электронного кабинета плательщика налогов. Другими словами, через данный сервис любой покупатель сможет отыскать свой электронный чек и, в случае несоответствия каких-либо данных, уведомить об этом ГФС. В перспективе эта система позволит регистрировать любое устройство в качестве кассы с возможностью регистрации выданных чеков в режиме реального времени в органах ГФС. В качестве РРО сможет выступить компьютер, планшет, смартфон или любое устройство, на которое возможно установить программное обеспечение. На сегодняшний момент поддерживаются операционные системы Windows и Android. В дальнейшем предполагается запуск технологии для операционной системы iOS. поддержка различных систем обеспечит беспрепятственный доступ для обширного круга пользователей. По информации органов ГФС сегодня услугой электронного чека пользуется 120 предприятий. И уже есть случаи несоответствия выданных электронных чеков с данными, которые получила ГФС. Что может свидетельствовать не только о недобросовестности пользователей, но и возможных «минусах» программного обеспечения. В любом случае, процесс внедрения новых технологий в масштабах целой страны – это не всегда одномоментный процесс.

Обновлённая система не начнёт свою работу сразу после 01 апреля 2019 года. Прогнозировать пути развития системы пока рано. До конца текущего года проект должен дать свои результаты, по крайней мере, такой срок закладывают сами авторы.

Возможно спрогнозировать лишь основные тенденции развития современных систем платежей: 1) регистрация касс в режиме online без затрат времени и без подачи документов в бумажном виде; 2) удешевление процедуры регистрации; 3) передача отчётности в режиме реального времени в органы контроля. Всё это должно снизить нагрузку на бизнес в плане материальных и временных затрат. Помимо этого, должны снизиться затраты на обслуживание приборов учёта.

Стоит рассказать о преимуществах и нюансах для бизнеса. Обновлённая система должна уменьшить бюрократическую составляющую фискальной системы – это раз. Два: снизить объём экономики, который сейчас находится «в тени», вследствие чего должны увеличиться налоговые отчисления. Интересный момент: если же для крупного и среднего бизнеса данная система сулит значительные сокращения затрат, то для малого бизнеса она может быть не так привлекательна и, возможно, не заинтересует их вовсе, по той причине, что ГФС сможет более оперативно и точно контролировать отчётность.

Сейчас весь проект находится в самом начале своего пути. Новые технологии только на этапе тестирования и даже не внесены в государственный реестр. Отзывы о работе систем показывают, что есть недостатки и пробелы в их внедрении. Чтобы успешно запустить проект, нужно: уменьшить недостатки систем на этапе тестирования, актуализировать законодательство с учётом возможностей новых комплексов, а также расширить поддержку различных операционных систем. Бизнесу остаётся следить за информацией, которую публикует ГФС и контролировать появление информации в Государственном реестре. Помимо этого, необходимо следить за возможным внесением изменений в действующее законодательство, которое регулирует РРО. Межведомственная группа, которая должна координировать процесс отбора новых комплексов, в соответствии со своими задачами, может подготовить изменения, которые будут регулировать вопросы работы новых систем учёта.