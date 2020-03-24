Самоизоляция: перемен требуют наши суды

Украина, к сожалению, не стала исключением и также вынуждена адаптироваться к новым реалиям: принимаются новые законопроекты, вносятся изменения в уже существующие.

Пандемия коронавируса в 2020 году затронула практически все сферы жизни людей, под ударом оказались экономики стран и континентов. Каждый житель планеты вынужден изменить своим привычкам, поменять ежедневный уклад или совсем изолироваться.

Судебная система Украины не осталась в стороне. В связи со стремительным распространением COVID-19 государственной судебной администрацией Украины рекомендовано всем судебным учреждениям и органам системы правосудия принять меры по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Среди первоочередных действий было внедрение особого режима работы на период карантина.

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Начиная с 18 марта 2020 года в большинство судов Украины воспрещен вход для участников дел, даже для тех, у которых назначены судебные заседания. Канцелярии судов работают в штатном режиме на приём документов, таким образом, если срок для подачи, например, отзыва на исковое заявление приходится на время карантина – возможность подачи такого документа в суд сохраняется. Стоит не забывать, что всегда уместно воспользоваться и услугами почты, а особенно на период действия карантина.

Участникам судебных споров, которые все же желают присутствовать в судебном заседании, предложено написать заявление на перенесение даты рассмотрения на период после карантина. Если же острой необходимости в присутствии участников дела нет – суды могут рассмотреть дело в рамках письменного производства, где это предусматривает кодекс, либо рассмотреть дело по имеющимся документам, если от сторон поступили заявления о рассмотрении без их участия.

Стоит понимать, что все эти меры разняться от региона к региону и от суда к суду, некоторые из них ограничивают вход для участников, некоторые проводят судебные заседания с участниками дел. В рамках уголовных дел, там, где есть необходимость продления сроков содержания под стражей, рассмотрение проводится в отведенные сроки.

В сегодняшней ситуации карантин в очередной раз показывает, насколько проще было бы организовать взаимодействие с судебной системой при помощи Электронного суда, внедрение и реализация деятельности которого, к сожалению, все еще остаётся на уровне декларирования. Участники дел, как и ранее предпочитают подачу документов в письменном виде и желательно через канцелярию суда. Возможно, нынешние события дадут импульс развитию новой системы рассмотрения дел в режиме видеоконференции и тотальному переходу на систему электронного документооборота. Такие действия не только смогут минимизировать риск любой эпидемии, но и сэкономят тысячи тонн бумаги, которые ежегодно уничтожаются для печати заявлений и дополнений к ним.

Как показывает немецкий опыт, всё меньше и меньше смысла имеет ведение бумажного документооборота, который только затрудняет и тормозит судебный процесс. Так, Гражданский процессуальный кодекс Германии предусматривает обширные возможности для взаимодействия с судом без его физического посещения: подача и получение документов, ознакомление с электронными материалами дел. Также существует возможность рассмотрения дел в режиме видеоконференции. В целом, становление электронного суда идёт в том же ключе, в котором пытается его вести и Украина, но со значительным опережением со стороны судов Германии. Причина этого, скорее всего, кроется и в более совершенной законодательной базе, и в большей технической оснащённости судов. Стоит отметить, что даже в Германии тотальное внедрение электронного документооборота в судах не завершено и ожидается в 2026 году.

В заключении хотелось бы добавить, что сложившаяся ситуация бросает новые вызовы, ставит новые задачи, которые требуют модернизации и усовершенствования действующих механизмов, в том числе, внедрение современных технологий, гибкости и мобильности для обеспечения жизнедеятельности страны в любых условиях.