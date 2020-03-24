Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 380 000, вылечились более 100 000 человек

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 380 000, больше всего людей инфицировались в Китае - 81 552 человека. Об этом говорится в данных карты распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса.

На втором месте по заболеваемости - Италия, где зафиксировали более 63 000 случаев болезни. На третьем месте - США, где заболели более 43 000.

В Испании диагноз COVID-19 был установлен у 35 136 пациентов, в Германии заболели более 29 000 человек. В Иране заболели более 23 000.

На первом месте по смертности с показателем 6077 летальных исходов находится Италия. В китайской провинции Хубэй скончались 3160 человек, в Испании - более 2300, в Иране - 1812. В других странах летальных исходов меньше тысячи.

Лидером по количеству выздоровевших является китайский Хубэй, где вылечились более 60 000 пациентов. В Иране выздоровели 8376 человек, в Италии - более 7000, в Южной Корее и Испании - больше 3000 пациентов.

По одному заболевшему зарегистрировали в Белизе, Эритрее, Гренаде, Мозамбике, Папуа Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадинах, Сомали, Сирии, Восточном Тиморе.

В Украине, по официальным данным Минздрава, заболели 73 человека, однако 23 марта новые случаи были зарегистрированы, среди прочего, в Киеве и Закарпатской области.