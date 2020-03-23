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У нардепа от "Голоса" Юрчишина не подтвердился коронавирус

Он будет продолжать нахождение на домашнем карантине. 

У нардепа от "Голоса" Юрчишина не подтвердился коронавирус
Фото: Макс Требухов

У народного депутат от "Голоса" Ярослава Юрчишина не подтвердилось заражение коронавирусом. 23 марта ему сообщили результаты анализа, написал он на своей странице в Facebook.

Нардеп шесть дней не выходил из своей комнаты, ограничив общение с членами семьи.

"Поговорил с аппаратом ВР - они сообщили радостную новость. Поскольку тест негативный и симптомов никаких нет, перехожу в режим ограниченной самоизоляции. Буду контактировать с детьми и женой", - написал нардеп.

Он добавил, что планирует находиться на домашнем карантине до 27 марта, как ему советовали врачи. Если будет критическая потребность, нардеп сообщил о готовности "с соблюдением всех требований быть в рядах там, где будет необходим".

Напомним, что Юрчишин сообщил о своей самоизляции 18 марта, после того, как коронавирус подтвердился у нардепа Сергея Шахова. Он был вместе с ним на телеэфирах.

11 марта Шахов вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

Члены экологического комитета пообещали самоизолироваться из-за обнаружения коронавируса у Шахова.

Депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин ("Голос") объявил о самоизоляции в связи с тем, что был с Шаховым на телеэфирах 12 и 13 марта.

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