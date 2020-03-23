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У замглавы Харьковского облсовета диагностировали коронавирус

Мужчина лечится в Киеве.

У замглавы Харьковского облсовета диагностировали коронавирус
Фото: facebook.com/vladimirskorobagach

У заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача диагностировали коронавирус. Эту информацию подтвердила его пресс-секретарь Виктория Петрухина, пишет "Интерфакс-Украина".

"Тест на Covid-19 положительный. Сейчас Владимир Скоробагач находится в больнице на лечении, как и его жена. Ему диагностировали пневмонию как осложнение", - сказала Петрухина.

Харьковское издание NewsRoom пишет, что чиновник находится в Киеве. Две недели назад Скоробагач вернулся из Германии в Харьков и через некоторое время почувствовал недомогание. Мужчина сдал несколько тестов, а последний отправили в Германию - он и выявил коронавирус.

У жены Скоробагача диагностировали коронавирусную болезнь 20 марта.

Части Харьковского облсовета пришлось изолироваться.

"Санитарная службы провела обработку кабинета Владимира Ивановича и тех помещений, где он бывал последние пару недель. Установлен круг лиц, с которыми он напрямую контактировал, это девять человек, все они ушли на самоизоляцию. Часть аппарата переведена на дистанционную работу", - сообщил руководитель пресс-службы облсовета Владимир Дягилев.

Скоробагачу 50 лет.

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