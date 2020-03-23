​САП открыла дело из-за промедления с запретом на экспорт масок

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука.

Об этом сообщила пресс-служба САП в понедельник.

Дело касается промедления с запретом на экспорт медицинских масок и другого медицинского оборудования.

По данным "Цензора", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов еще 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов.

Фото: Цензор

Однако у Гончарука это предложение якобы проигнорировали, и запрет ввел только 11 марта Кабмин Дениса Шмыгаля. К этому времени частные компании успели продать за границу 980 тонн масок.

Уголовное дело открыто по ч.2 ст.367 Уголовного кодекс (служебная халатность). Досудебное расследование поручили Государственному бюро расследований.

Напомним, что экспорт товаров противоэпидемического назначения из Украины ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.