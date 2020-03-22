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Шмыгаль пообещал поддержку бизнесу и людям, которые потеряют работу из-за коронавируса

"Мы договариваемся с МВФ".

Шмыгаль пообещал поддержку бизнесу и людям, которые потеряют работу из-за коронавируса
Фото: Youtube / Кабмін

Кабинет министров разрабатывает программу поддержки бизнеса и людей, которые потеряют работу из-за распространения коронавируса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в видеообращении в воскресенье.

"Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения COVID-19. Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов - поддержка тех, кто потеряет работу", - сказал он.

Шмыгаль обратился к работодателям, занимающимся бизнесом, от которого не зависит жизнедеятельность города, поселка или села, с призывом перейти на дистанционный режим работы или приостановить деятельность, и подчеркнул, что это временная мера.

"Правительство понимает, что не может, не имеет права не думать об экономических последствиях. Сегодня мы формирует стабилизационный фонд государства для того, чтобы поддержать бизнес, поддержать людей, поддержать органы местного самоуправления", - сказал он.

Шмыгаль выразил уверенность, что Украина преодолеет коронавирус, и отметил, что на данный момент уже встал вопрос, как страна будет жить после этого.

"Правительство совместно с лучшими специалистами, учеными, экспертами, представителями бизнеса сегодня уже разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса", - добавил премьер-министр.

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Источник: "Українські новини"
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