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Меркель отправилась на домашний карантин

Врач, делавший ей прививку, заразился коронавирусом.

Фото: Bundesregierung / Bergmann

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин. Это связано с тем, что у врача, делавшего ей в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом говорится в заявлении официального представителя немецкого правительства Штеффана Зайберта.

Канцлер узнала, что ее врач заразился, сразу после пресс-конференции 22 марта, на которой было объявлено об ужесточении карантинных мер в Германии. В частности, в ближайшие две недели гражданам страны запретили собираться больше, чем по двое.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии по состоянию на 22 марта выявили 24 тысячи случаев коронавирусной болезни, умерли 94 человека, выздоровели около 270.

Напомним, что Ангеле Меркель 65 лет.

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