Италия закрывает все предприятия, кроме жизненно необходимых

Италия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приостановит всю производственную деятельность, кроме самой необходимой. Об этом объявил премьер-министр Джузеппе Конте, передает ANSA.

Новые меры вступят в силу с понедельника, 23 марта, и будут действовать как минимум до 3 апреля.

"Это жесткие меры, но у нас нет альтернативы. В настоящий момент мы должны сопротивляться, потому что только так мы можем защитить себя", - сказал итальянский премьер.

Конте подчеркнул, что Италия не останавливает, а на время замедляет производственную деятельность. Будет составлен список предприятий, подлежащих временному закрытию.

Премьер заверил, что ограничения не коснутся супермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, а также банковских и почтовых отделений и страховых компаний. Также продолжится торговля товарами первой необходимости и работа общественного транспорта.

Напомним, с 10 марта по всей Италии ограничена свобода передвижения. Школы и университеты закрыты до 3 апреля, отменены любые демонстрации. 12 марта в Италии временно прекратилась вся коммерческая деятельность, закрылись все розничные магазины за исключением продуктовых и аптек. До этого приостановили национальный футбольный чемпионат. Меры затрагивают свыше 60 млн человек.

При этом Италия вышла на первое место в мире по числу людей, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом. По данным Минздрава Италии, в стране зарегистрировано 53 578 случаев заболевания, 4825 человек умерли.

Ранее научный советник министра здравоохранения Италии, бывший президент Европейской ассоциации общественного здравоохранения профессор Вальтер Ричкарди назвал две главные причины, почему в Италии фиксируется высокая смертность от коронавируса.