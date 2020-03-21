В Италии от COVID-19 умерла третья украинка

Третья гражданка Украины умерла вследствие заболевания, вызванного коронавирусом, в Италии. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на украинский МИД.

"К большому сожалению, мы получили официальное подтверждение третьей смерти гражданки Украины вследствие заболевания на COVID-19 в Италии. Наша соотечественница 1960 г.р. умерла в медицинском учреждении на территории провинции Бергамо", - говорится в сообщении.

Официальное подтверждение смерти в украинском МИД получили 20 марта.

Ранее сообщалось, что в Италии вследствие инфицирования коронавирусом скончались двое гражданок Украины. 19 марта в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла украинка 1958 г.р. 13 марта от коронавирусной инфекции умерла гражданка Украины Раиса Малышева. Женщина работала в городе Ровато в провинции Брешия.

Напомним, Италия находится на первом месте по смертности от коронавируса. За последние сутки в стране зафиксировали 627 смертей.

По состоянию на вечер 20 марта, 15 граждан Украины за границей проходят лечение от COVID-19: 4 - в Германии, 4 - в Доминиканской Республике, 2 - в Италии, 2 - в Польше, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 1 - в Нидерландах, 1 - на Сейшельских островах. Еще 6 граждан Украины выздоровели: 4 - в Японии, 1 - в Италии, 1 - в Польше.

