У родственницы депутата Шахова выявили коронавирус
У родственницы депутата Шахова выявили коронавирус
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве (обновлено)
Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве (обновлено)
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

Женщина находилась в больнице в городе Романо ди Ломбардия. 

В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка
Фото: bigkiev.ua

В Италии 19 марта от коронавирусной инфекции умерла еще одна украинка. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на пресс-секретаря МИД Екатерину Зеленко. 

"Подтверждаем вторую смерть", - сообщила она.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев добавил, что женщина умерла в провинции Бергамо.

"К сожалению, информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 г.р.", - сообщил он. 

Это второй летальный случай от COVID-19 с гражданкой Украины на территории Италии. 13 марта от коронавирусной инфекции умерла гражданка Украины Раиса Малышева. Женщина работала в городе Ровато в провинции Брешия.

Ее госпитализировали в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19. 12 марта диагноз был подтвержден. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Напомним, Италия находится на первом месте по смертности от коронавируса. Там умерли более 3400 человек. Всего в Италии зафиксированы более 41 000 людей с коронавирусной болезнью, из них более 4440 вылечились. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также