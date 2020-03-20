В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

В Италии 19 марта от коронавирусной инфекции умерла еще одна украинка. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на пресс-секретаря МИД Екатерину Зеленко.

"Подтверждаем вторую смерть", - сообщила она.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев добавил, что женщина умерла в провинции Бергамо.

"К сожалению, информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 г.р.", - сообщил он.

Это второй летальный случай от COVID-19 с гражданкой Украины на территории Италии. 13 марта от коронавирусной инфекции умерла гражданка Украины Раиса Малышева. Женщина работала в городе Ровато в провинции Брешия.

Ее госпитализировали в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19. 12 марта диагноз был подтвержден. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Напомним, Италия находится на первом месте по смертности от коронавируса. Там умерли более 3400 человек. Всего в Италии зафиксированы более 41 000 людей с коронавирусной болезнью, из них более 4440 вылечились.