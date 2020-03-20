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Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 244 000, погибли более 10 000 человек

Лидером по выздоровлению является китайский Хубэй, Иран на втором месте. 

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 244 000, погибли более 10 000 человек
Фото: ajansspor.com

В мире количество заболевших коронавирусной болезнью превысило 244 500 человек. Погибли более 10 000, выздоровели - 86 025 пациентов. 

На первом месте по смертности находится Италия, где умерли 3405 человек. На втором - китайская провинция Хубэй с 3132 летальными случаями, говорится на карте распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса. На третьем месте по количеству погибших - Иран, где скончались более 1200 человек.

Лидером по выздоровлению является Хубэй, где коронавирус побороли более 58 000 человек. На втором месте - Иран, там выздоровели почти 6000 заразившихся. На третьем месте - Италия, там переболели 4440 человек. 

Менее 10 заболевших зарегистрированы в 40 странах и регионах, в том числе в Кении, Монголии и Экваториальной Гвинее. По одному случаю заражения зафиксировали в Республике Гамбия, Никарагуа, Суринаме, Непале, Бутане, Эсватини, Антигуа и Барбуда, Джибути, Чаде, Гвинее, Нигерии, на Фиджи и Эль Сальвадоре, в ЦАР, Того, Сомали, острове Сен-Винсент и Гренадинах и Габоне.

В Украине подтверждены 26 случаев заражения, из них три пациента скончались.

Напомним, 19 марта стало известно о пяти новых случаях заражения в Черновцах. Ранее в Черновцах были подтверждены 10 случаев коронавирусной болезни. 

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