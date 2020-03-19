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НАН анонсировал производство украинских тест-систем на коронавирус

Разработка отечественных тест-систем началась еще в январе.

НАН анонсировал производство украинских тест-систем на коронавирус
Фото: EPA/UPG

Национальная академия наук сообщила о своем вкладе в противодействии коронавирусной инфекции COVID 19. В частности, украинские ученые завершили работу над созданием отечественных тест-систем SARS-CoV-2.

Об этом информирует пресс-служба НАН.

Сообщается, что еще в январе, после появления информации об эпидемии нового коронавируса в китайской провинции, ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины начали работу над созданием отечественных тест-систем.

"За это время в Институте удалось провести дизайн и синтез 4-х нуклеотидных праймеров, соответствующие самым специфическим последовательностям в геноме данного вируса. Проведена подготовка к испытаниям лабораторного варианта оригинальной тест-системы для диагностики коронавируса 2019-nCoV, не подпадающей под патентную охрану иностранных тест систем, которые уже опубликованы", - говорится в сообщении.

В настоящее время разработанная тест-система готовится к выпуску на базе Института молекулярной биологии генетики НАН Украины.

Кроме того, в Академии наук напомнили о разработке и внедрении в медицинскую практику ряда препаратов с противовирусным действием, в частности иммуномодулятора и противовирусного средства "Амиксин".

"Он стимулирует образование в организме α-, β-, γ-интерферонов, усиливает антителообразование, снижает степень иммуносупрессии в отношении широкого спектра вирусных инфекций. Доказана его высокая противовирусная активность к вирусам - возбудителям гриппа (в частности высокопатогенного птичьего гриппа H5N1), острых респираторных заболеваний, гепатитов, герпеса и др", - отмечают в НАН.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.

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