Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве (обновлено)

В Киеве зарегистрировали третий случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения в четверг.
"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждены два новые случаи инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", - сказано в сообщении.
56-летний мужчина из Житомира заболел после поездки в Австрию.
Обновление 17:49. В Киеве заболел 50-летний мужчина, недавно посетивший Швейцарию.
"Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке.
Сейчас этот человек находится на самоизоляции дома, получает лечение под присмотром врачей.
Всего в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19:
- 10 - Черновицкая область;
- 3 - Киев;
- 2 - Киевская область;
- 2 - Житомирская область;
- 1 - Донецкая область.