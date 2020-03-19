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Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве (обновлено)

Общее количество инфицированных в Украине достигло 18 человек.

Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве (обновлено)
Фото: Lb.ua

В Киеве зарегистрировали третий случай инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждены два новые случаи инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", - сказано в сообщении.

56-летний мужчина из Житомира заболел после поездки в Австрию.

Обновление 17:49. В Киеве заболел 50-летний мужчина, недавно посетивший Швейцарию.

"Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке.

Сейчас этот человек находится на самоизоляции дома, получает лечение под присмотром врачей.

Всего в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19:

  • 10 - Черновицкая область;
  • 3 - Киев;
  • 2 - Киевская область;
  • 2 - Житомирская область;
  • 1 - Донецкая область.
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