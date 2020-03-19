Минздрав разработал алгоритм реагирования на вспышку коронавируса на примере других стран

Министерство здравоохранения разработало новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии переболеет легкими формами... Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, который полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали куда, какой случай доставить", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что такие сценарии "предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную болезнь".

"Второй сценарий - это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения, то есть заведения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных, чтобы обеспечить им интенсивную терапию", - добавил Ляшко.

Также он рассказал о третьем сценарии.

"Третий сценарий предусматривает, когда в случае введения чрезвычайного положения, можно будет привлекать частные заведения", - пояснил главный санврач Украины.

Напомним, по состоянию на утро 18 марта в Украине было зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

13 марта Минздрав презентовал законопроект о коронавирусе. Во вторник, 17 марта, Верховная Рада приняла его без обсуждения.