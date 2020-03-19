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Минздрав разработал алгоритм реагирования на вспышку коронавируса на примере других стран

Главный санврач Украины назвал три возможных сценария развития ситуации.

Минздрав разработал алгоритм реагирования на вспышку коронавируса на примере других стран
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

Министерство здравоохранения разработало новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии переболеет легкими формами... Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, который полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали куда, какой случай доставить", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что такие сценарии "предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную болезнь".

"Второй сценарий - это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения, то есть заведения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных, чтобы обеспечить им интенсивную терапию", - добавил Ляшко.

Также он рассказал о третьем сценарии.

"Третий сценарий предусматривает, когда в случае введения чрезвычайного положения, можно будет привлекать частные заведения", - пояснил главный санврач Украины.

Напомним, по состоянию на утро 18 марта в Украине было зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

13 марта Минздрав презентовал законопроект о коронавирусе. Во вторник, 17 марта, Верховная Рада приняла его без обсуждения.

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