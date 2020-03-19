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​В России зафиксировали первую смерть от коронавируса

Причина смерти - пневмония на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии.

​В России зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: EPA/UPG

В столице России Москве умерла 79-летняя пациентка с коронавирусом, сообщил в четверг оперативный штаб города.

Пациентку госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, через два дня ее перевели в инфекционную больницу. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию.

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

Это первый подтвержденный случай смерти от коронавируса в России.

Напомним, что летальные случаи коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировали почти во всех соседних с Украиной странах, кроме Беларуси и Румынии.

В Украине от коронавируса умерла 71-летняя женщина в Радомышле. Еще одна 33-летняя женщина с COVID-19 умерла в Черновцах, но врачи считают, что смерть была связана не с этой болезнью.

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