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В Лондоне из-за коронавируса закроют около 40 станций метро

Интервалы движения всех других видов транспорта будут увеличены.

В Лондоне из-за коронавируса закроют около 40 станций метро
Фото: Вики

Десятки станций метро Лондона с четверга будут закрыты, а интервалы движения всех видов транспорта начнут постепенно увеличиваться, чтобы подтолкнуть жителей британской столицы к большему социальному дистанцированию в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Би-би-си.

Как объявила подконтрольная лондонской мэрии компания Transport for London, с четверга до особого распоряжения будут закрыты до 40 станций метро, на которых нет пересадки между линиями.

С пятницы полностью прекратит работу короткая линия метро, связывающая вокзал Ватерлоо и лондонский Сити. Тогда же метро перестанет ходить по ночам (до сих пор несколько линий работали круглосуточно по пятницам и субботам).

Вместе с тем, ночные маршруты автобусов сохранятся, хотя в целом интервалы их движения увеличатся, поскольку круглосуточные автобусы необходимы сотрудникам жизненно важных организаций.

Интервалы движения всех других видов транспорта, не исключая и трамваи на юге Лондона, также с понедельника будут увеличены.

Напомним, ранее компания Facebook закрыла свой лондонский офис после того, как у сотрудника был положительный результат на коронавирус SARS-CoV-2.

Первый пациент с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию скончался в Великобритании 5 марта. Подробнее о том, как Британия борется с коронавирусом, читайте в материале LB.ua.

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