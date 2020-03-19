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В китайском Ухане впервые с начала эпидемии не выявили ни одного нового случая заражения

За сутки в провинции Хубэй из больниц выписали 795 выздоровевших пациентов.

В китайском Ухане впервые с начала эпидемии не выявили ни одного нового случая заражения
Фото: EPA/UPG

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Всего в провинции за сутки из больниц выписали 795 выздоровевших пациентов. Также было зарегистрировано восемь новых смертей (шесть из них - в Ухане).

За пределами Хубэя смертельных случаев с утра 19 марта не зафиксировали. Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.

Всего с начала эпидемии врачи зарегистрировали в стране 80,9 тыс. подтвержденных случаев заболевания, 70,4 тыс. пациентов выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось, что в 13 регионах Китая больше нет ни одного активного случая коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 8810 смертей и 84 114 выздоровевших.

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