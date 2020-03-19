Меркель назвала коронавирус самым большим вызовом со времен Второй мировой

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

В обращении к нации Меркель заявила, что со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, где многое зависит от единства и солидарности в обществе, передает DW.

Канцлер отметила, что правительство ФРГ делает все возможное, чтобы смягчить экономические последствия. Меркель назвала приоритетом сохранность рабочих мест во время распространения заболевания.

Среди прочего, канцлер не оставила без внимания новые меры, существенным образом ограничивающие общественную жизнь в стране. По словам Меркель, они необходимы, чтобы замедлить распространение вируса и тем самым выиграть время - для разработки вакцины и прежде всего для лечения заболевших. Дальнейшая ситуация будет зависеть от дисциплины каждого, подчеркнула глава правительства.

Канцлер отметила, что в Германии существует "великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире". Она поблагодарила медиков и персонал больниц, которые "стоят на передовой линии" в борьбе с опасным возбудителем.

Глава правительства ФРГ пожурила тех, кто в панике скупает в магазинах предметы первой необходимости в огромных количествах. Стране не грозит дефицит продуктов питания, заверила Меркель. Она призвала не верить слухам, связанным с новым вирусом.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, проник более чем в 170 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. В мире выявлено свыше 208 тыс. случаев заражения, более 8 тыс. человек скончались, свыше 82 тыс. больных выздоровели. Абсолютное большинство заражений и летальных исходов приходится на Китай, за ним следуют Италия и Иран.

В Германии заражение подтверждено более чем у 11 тыс. человек, 27 скончались. Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер допустил, что пандемия может продлиться около двух лет.