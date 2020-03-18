Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
В Сумах из троллейбуса вытолкали "лишних" пассажиров
В Сумах из троллейбуса вытолкали "лишних" пассажиров
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса (обновлено)
В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса (обновлено)
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
ГлавнаяПолитика

"Власти" "ДНР" заявили о закрытии пунктов пропуска на оккупированную территорию из-за коронавируса в Украине

Террористы отрицают наличие инфицированных коронавирусом на подконтрольной им территории.

"Власти" "ДНР" заявили о закрытии пунктов пропуска на оккупированную территорию из-за коронавируса в Украине
Фото: EPA/UPG

Террористическая организация "Донецкая Народная Республика" запретит движение людей и транспорта через пункты пропуска на линии соприкосновения с полуночи 21 марта.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на Telegram-канал главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Решение связано якобы с распространением нового типа коронавируса в Украине.

С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки "ДНР" и "ЛНР".

Жителей ОРДЛО с температурой перестали пропускать через пункты пропуска еще 7 марта.

В "ДНР" утверждают, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом было проведено только четыре лабораторных анализа, результаты которых отрицательные.

В Украине на сегодня лабораторно подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом, в т. ч. 18 марта - в Донецкой области.

По данным правозащитников, за последнюю неделю с 9 по 16 марта, более полусотни жителей оккупированных территорий обратились в больницы с симптомами ОРВИ, еще около 100 - с подозрением на пневмонию.

Эти же данные подтверждает документ, который оказался в распоряжении LB.ua.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о 12 случаях коронавируса в Горловке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также