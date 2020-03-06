Жителей ОРДЛО с температурой перестанут пропускать через пункты пропуска

На пунктах пропуска через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях с утра 7 марта введут ограничения из-за коронавируса.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Всем, кто проходит и проезжает через пункты пропуска, будут мерить температуру.

Если у человека обнаружат симптомы болезни, похожей на COVID-19, его госпитализируют в специализированное учреждение или просто не пропустят через пункт пропуска (если нет регистрации на контролируемой территории).

Командование Объединенных сил просит без крайней необходимости не ездить на временно оккупированную территорию - там не хватает квалифицированного медицинского персонала и медикаментов.

Напомним, что в Донецкой области пациентов с подозрением на COVID-19 будут принимать Константиновская инфекционная больница, Мирноградская инфекционная больница, инфекционное отделение больницы скорой помощи Мариуполя. В Луганской области для госпитализации определена Рубежанская горбольница, в резерве - инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске.