Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом
В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"
Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"
ГлавнаяОбществоВойна

Жителей ОРДЛО с температурой перестанут пропускать через пункты пропуска

На линии разграничения вводят ограничения из-за коронавируса.

Жителей ОРДЛО с температурой перестанут пропускать через пункты пропуска
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

На пунктах пропуска через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях с утра 7 марта введут ограничения из-за коронавируса.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Всем, кто проходит и проезжает через пункты пропуска, будут мерить температуру.

Если у человека обнаружат симптомы болезни, похожей на COVID-19, его госпитализируют в специализированное учреждение или просто не пропустят через пункт пропуска (если нет регистрации на контролируемой территории).

Командование Объединенных сил просит без крайней необходимости не ездить на временно оккупированную территорию - там не хватает квалифицированного медицинского персонала и медикаментов.

Напомним, что в Донецкой области пациентов с подозрением на COVID-19 будут принимать Константиновская инфекционная больница, Мирноградская инфекционная больница, инфекционное отделение больницы скорой помощи Мариуполя. В Луганской области для госпитализации определена Рубежанская горбольница, в резерве - инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также