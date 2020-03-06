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МИД советует украинцам быть внимательными из-за коронавируса в Испании

В случае симптомов заболевания следует позвонить по единому номеру медпомощи "112".

МИД советует украинцам быть внимательными из-за коронавируса в Испании
Фото: EPA/UPG

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Испании, Министерство иностранных дел советует украинцам, которые планируют туда путешествия, проявить бдительность. Об этом сказано в заявлении МИДа. 

"Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам, которые находятся в этой стране, или намерены ее посетить, придерживаться превентивных мер защиты от заражения вирусом, избегать контактов с больными, принимать меры личной гигиены, а также придерживаться рекомендаций органов здравоохранения Украины и Испании", - сказано в сообщении.

В случае появления повышенной температуры, сухого кашля и ощущения нехватки воздуха при вдыхании, рекомендуется ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по единому номеру экстренной (медицинской) помощи "112".

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Королевстве Испания по тел .: + 34 620 641 324, Генеральное консульство Украины в Барселоне по тел .: + 34 629 382 936 , Консульство Украины в Малаге по тел .: + 34 636 548 017, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 1657

Напомним, количество больных коронавирусом в мире превысило 100 000.

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