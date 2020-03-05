Валентина Гинзбург может стать первым замом министра здравоохранения

Чиновница Валентина Гинзбург, которая сегодня возглавляет Департамент здравоохранения КГГА, может занять должность первого заместителя здравоохранения. Об этом LB.ua сообщили источники в министерстве.

Также сообщается, что все нынешние заместители будут уволены, четверо из них были назначены в декабре 2019 года. Свою должность, возможно, сбережет только Виктор Ляшко, который также является главным санитарным врачом Украины.

Гинзбург стала главой департамента в 2017 году. До этого она занималась здравоохранением в Днепропетровской области - работала в областном департаменте с 2000 года. С 2007 по 2015 год возглавляла этот департамент. В 2011-2012 годах Днепропетровская область была одним из пилотных регионов для проведения медицинской реформы предыдущего образца.

С именем Гинзбург связано несколько крупных скандалов. В 2014 году ее задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, Гинзбург в 2012 году принуждала главврачей обеспечить 70% голосов Партии регионов на избирательных участках в медицинских учреждениях. Но в феврале 2015 года судья Кировского райсуда Геннадий Подберезный закрыл дело. Тот самый судья, который через три года, в 2018-м, пытался подкупить руководителя САП Назара Холодницкого.

Также в те годы, когда Гинзбург возглавляла днепропетровский ДОЗ, прокуратура области открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 367 УК из-за пропажи тел младенцев в родильном отделении Днепродзержинской городской больницы № 9. Тогда персонал больницы похоронил 26 новорожденных, но во время эксгумации, которую провела прокуратура, было обнаружено только одно тело. Дело ничем не закончилось. Гинзбург утверждала, что при захоронении детей не было никаких нарушений, а недавно в ответ на вопрос журналистов сказала, что это дело - “ерунда и болезненное состояния некоторых, которые о таком пишут”.