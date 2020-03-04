В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек

С начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 54 чел., ни один из них не был вакцинирован.

За прошлую неделю, в период с 24 февраля по 3 марта в Украине зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения у себя на фейсбуке.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. человек, из них 64,4% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 17,1% превышает эпидемиологический порог, неэпидемический уровень сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и Киеве.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 54 чел., ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 280 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что уровень смертности от коронавируса нового типа выше, чем от сезонного гриппа. На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли, а в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных.