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Коронавирус охватил почти все иранские провинции

Иран занимает четвертое место в мире по количеству заболевших. 

Коронавирус охватил почти все иранские провинции
Фото: kmu.gov.ua

Почти во всех провинциях Ирана есть зараженные коронавирусом. Об этом сообщил иранский президент Хасан Рухани, пишет Reuters.

"Эта болезнь широко распространена, достигла почти всех наших провинций, и в каком-то смысле это глобальная болезнь", - отметил он. 

Как известно, в Иране есть 31 провинция (остана). 

По информации карты распространения коронавируса в мире центра Джона Хопкинса, по состоянию на 4 марта в Иране заражены коронавирусом 2336 человек, погибли 77, выздоровел 291 пациент. 

Иран занимает четвертое место по количеству больных коронавирусом SARS-CoV-2019 и третье-по смертности от него. 

Напомним, в иранском городе Бендер-Аббас в 28 февраля люди подожгли больницу, считая, что там разместят инфицированных коронавирусом из другого города.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в Бендер-Аббас перевезут 10 зараженных пациентов из города Кум, который является эпицентром распространения вируса в стране. Это "разозлило некоторых жителей" и они подожгли клинику. Местная власть опровергла информацию о перевозке больных из Кума.

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