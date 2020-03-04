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В Польше подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Инфицированный вернулся в Польшу из Германии.

В Польше подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране. Об этом сообщает Рolskie radio24.

По его словам, инфицированный чувствует себя хорошо. Он находится в больнице города Зелёна-Гура Любушского воеводства на западе Польши. Все лица, которые имели с ним контакт, помещены на домашний карантин.

Отмечается, что инфицированный вернулся в Польшу из Германии.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что в Польше был подтвержден первый случай заражения коронавирусом, однако позже представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич опроверг это заявление.

По состоянию на 4 марта количество больных коронавирусом в мире превысило 93 тыс., выздоровели более 50 тыс.

Погибли 3198 человек, из них 2871 - в китайской провинции Хубэй. На втором месте по смертности Италия - там умерло 79 человек, на два меньше в Иране. 

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