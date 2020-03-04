Президент США впервые поговорил с лидером "Талибана"

Президент США Дональд Трамп и главный переговорщик движения "Талибан" мулла Барадар Ахунд во вторник, 3 марта, провели 35-минутный телефонный разговор.

Это может стать первым прямым обсуждением между лидером США и высокопоставленным чиновником движения "Талибан", передает Reuters.

Трамп подтвердил звонок, сказав, что у него был "очень хороший разговор" с Барадаром.

"Президент Соединенных Штатов Трамп @realDonaldTrump провел телефонный разговор с политическим депутатом Исламского эмирата, уважаемым муллой Барадаром Ахундом. Подробности позже", - заявил официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

По его словам, Трамп анонсировал переговоры госсекретаря Майк Помпео с президентом Афганистана Ашрафом Гани, "чтобы устранить все барьеры в межафганских переговорах".

Напомним, 29 февраля США и "Талибан" подписали соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане. Среди прочего в соглашении говорится о постепенном выводе американских войск и их союзников.

1 марта Трамп заявил о начале вывода войск США из Афганистана.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками Вашингтона. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.