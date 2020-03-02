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Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн

Апелляционный суд США отклонил ее жалобу.

Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фото: facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Суд в США отклонил апелляционную жалобу фигуристки Оксаны Баюл на решение по ее иску к государству Украина.

Об этом сообщил в фейсбуке министр юстиции Денис Малюська.

"Легенда украинского фигурного катания, победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 года Оксана Баюл еще в далеком 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к государства Украина о взыскании $50 млн (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и две компании (с Делавэра и BVI)", - написал министр.

Он отметил, что обоснованием иска было якобы нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Баюл, и передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

"По результатам рассмотрения письменных объяснений сторон Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018 года принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения. Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования истца к государству безосновательны, а потому подлежат отклонению", - сообщил Малюська, добавив, что Баюл и ее адвокаты подали апелляцию на это решение.

"В минувший четверг Апелляционный суд Девятого округа США принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями закона США "Об иммунитете иностранных государств", а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета", - подчеркнул глава Минюста.

Напомним, Баюл, чемпионка мира 1993 года из Украины, вскоре после победы в Олимпийских играх 1994 года уехала жить в США. Ей тогда было 16 лет. По признанию фигуристки, английским языком она не владела, и ведение ее дел было доверено одной из местных компаний. В 1993-1997 годах фигуристка участвовала в ряде проектов, одним из которых стало шоу под названием "Волшебник страны Оз". По заявлению Баюл, она заработала $25 тыс., в то время как в действительности сумма была якобы в десять раз больше и составляла около $350 тыс. В 2014 году суд отклонил иск, признав его безосновательным и "странным".

Ранее Нью-Йоркский суд отклонил два других иска Баюл. В первом фигуристка заявляла о коммерческом использовании ее имени, во втором - о клевете в американских СМИ в связи с разбирательствами.

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