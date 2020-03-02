В Иране от коронавируса умер чиновник

Умер член совещательного органа при высшем руководителе Ирана Мохаммад Мирмохаммади в возрасте 72 лет.

В Иране от коронавируса умер член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности) Мохаммад Мирмохаммади. Об этом пишет ISNA.

Чиновник скончался сегодня утром в больнице Масих Денешвари в Тегеране. Ему было 72 года. Его госпитализировали в прошлое воскресенье с подозрением на коронавирус. В понедельник, 24 февраля, тест дал положительный результат.

Напомним, ранее Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщал о возобновлении коммуникации с правоохранительными органами Ирана относительно катастрофы самолета украинской авиакомпании "МАУ", однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили на неопределенныймсрок.