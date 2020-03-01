Парижский Лувр 1 марта не открылся из-за коронавируса

Сотрудники музея оценили "риски" и воспользовались своим правом не выходить на работу.

Парижский Лувр, который является самым посещаемым музеем мира, 1 марта закрылся для туристов.

В связи с распространением в стране коронавирусной инфекции, дирекция музея провела совещание с сотрудниками, после которого заявила, что "музей не может открыться в данный момент".

⚠ Une réunion d’info sur la situation sanitaire liée aux mesures de prévention du #COVID19 à la suite des instructions ministérielles transmises par les autorités compétentes, retarde l’ouverture du musée du Louvre ce dimanche 1er mars.

Le musée ne peut ouvrir pour le moment. pic.twitter.com/XJEjrnMG0n — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020

"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, переносит открытие Лувра. Сейчас музей не может открыться", - говорится в сообщении.

В музее заявили, что возместят стоимость билета тем, кто не смог попасть в Лувр 1 марта.

"Сотрудники музея, а в особенности смотрители залов, находятся на "первой линии". Они воспользовались своим правом не выходить на работу", - отметила секретарь профсоюза SNAC-FSU Culture Селин Альсазар. По ее словам, работники захотели "лучше понять риски" до того, как открыть музей для посетителей, сообщает France Info.

В пятницу, 28 февраля, рекомендовали гражданам воздерживаться от рукопожатий, чтобы предотвратить заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Число подтвержденных случаев на тот момент составило 57. Спустя сутки число зараженных коронавирусом на территории Франции превысило 100 человек.