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Турция объявила о новой военной операции в Сирии

Операция "Весенний щит" начата в ответ на авиаудар по турецким военным в Идлибе. 

Турция объявила о новой военной операции в Сирии
Турецкие военные во время операции "Оливковая ветвь"
Фото: EPA\UPG

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил в воскресенье о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии. Об этом пишет Анадолу.

Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

"Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных", - сказал министр.

Глава Минобороны Турции сообщил, что с начала операции уничтожены один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки гаубицы, три системы ПВО, нейтрализованы 2 212 военнослужащих сирийского режима.

"Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки по расположению войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов", - сообщил Акар. 

Он также подчеркнул, что Турция ожидает от России задействования всех рычагов влияния на режим Башара Асада с целью прекращения атак в Идлибской зоне деэскалации и отвода сил Асада за пределы зоны, очерченной договоренностями в Сочи.

Напомним, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих, десятки получили ранения.

Турция утверждает, что Россия была заранее уведомлена о местах дислокации турецких военных в Идлибе, однако по ним все равно был нанесен авиаудар. Минобороны России заявило, что российская сторона непричастна к авиаударам, а сирийская армия обстреляла военных, которые "оказались в боевых порядках отрядов террористов".

В ночь на 28 февраля турецкие военные нанесли с земли и воздуха ответные удары по позициям правительственных сил в Сирии и заявили об уничтожении свыше 50 сирийских солдат в Идлибе.

На фоне сообщений о потерях Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО. Совбез ООН провел экстренное заседание, на котором ряд стран призвал Россию прекратить военную операцию в Сирии.

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