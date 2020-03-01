В Австралии и Таиланде зафиксировали первые смерти из-за коронавируса

В Австралии и Таиланде сообщают о первых случаях смерти пациентов вследствие заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом пишет Reuters.

Умер 78-летний житель австралийского города Перт. Ранее он вернулся на родину с круизного лайнера Diamond Princess. У него было выявлено заражение коронавирусом, он был помещен в карантин.

Заразилась и его жена, которая находится в стабильном состоянии в карантине в одной из больниц.

В Таиланде сообщили о смерти 35-летнего жителя страны, который с конца января проходил лечение от лихорадки-денге, но в итоге заразился коронавирусом. 16 февраля его признали выздоровевшим, однако общая слабость организма привела к отказу ряда жизненно важных органов.

Ранее сообщалось о первом летальном исходе вследствие заражения SARS-CoV-2 в США.

Общее число зараженных новым коронавирусом в мире продолжает расти и на утро воскресенья превысило 86,5 тыс. человек. При этом на Китай приходится 79,824 тыс. подтвержденных случаев заболевания.