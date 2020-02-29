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Борис Джонсон и его девушка Кэрри Саймондс обручились и ждут ребенка

Премьер-министр Великобритании собирается женится.

Борис Джонсон и его девушка Кэрри Саймондс обручились и ждут ребенка
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс обручились и ждут своего первого ребенка, который должен появиться на свет уже летом.

Как сообщает "Би-би-си", это заявление пара сделала через пресс-секретаря. По его словам, пара очень рада сообщить о беременности Саймондс публике.

Будущая супруга премьер-министра подтвердила это в своем закрытом инстаграме, пишет The Independent. "Я бы не стала публиковать подобные вещи здесь, но захотела, чтобы мои друзья узнали о моей беременности от меня", - написала она, прикрепив к посту фото с Джонсоном.      

Борис Джонсон станет первым британским премьером за 250 лет, который женится, находясь на должности.

У него уже есть четыре ребенка от бывшей жены Марины Уилер и по меньшей мере еще одна дочь, рожденная вне брака.

55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс - первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10.

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