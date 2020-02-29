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Эрдоган попросил Россию оставить ее один на один с сирийским режимом

Турция не рассматривает конфликт в Сирии как возможность расширения своих границ.

Эрдоган попросил Россию оставить ее один на один с сирийским режимом
Фото: EPA/UPG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает намерений России в Сирии, и попросил президента РФ Владимира Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе, передает в субботу Daily Sabah.

"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом. Мы не можем понять, каковы российские намерения там", - заявил турецкий президент.

Он отметил, что Турция не рассматривает конфликт в Сирии как авантюру или возможность расширения своих границ, а "просто защищает свою территориальную целостность от режима Асада".

"Если мы не очистим наши границы от террористов сейчас, нам, возможно, придется вести войны внутри Турции", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция продолжает усилия по созданию вдоль всей сирийской границы зоны безопасности, уходящую вглубь Сирии на 30 км.

Напомним, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих, десятки получили ранения.

Турция утверждает, что Россия была заранее уведомлена о местах дислокации турецких военных в Идлибе, однако по ним все равно был нанесен авиаудар.

Минобороны России заявило, что российская сторона непричастна к авиаударам, а сирийская армия обстреляла военных, которые "оказались в боевых порядках отрядов террористов".

В ночь на 28 февраля турецкие военные нанесли с земли и воздуха удары по позициям правительственных сил в Сирии и заявили об уничтожении свыше 50 сирийских солдат в Идлибе.

На фоне сообщений о потерях Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО. Совбез ООН провел экстренное заседание, на котором ряд стран призвал Россию прекратить военную операцию в Сирии.

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