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Пентагон заключил контракт на производство "Джавелинов" для Украины и еще 15 стран

Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года.

Пентагон заключил контракт на производство "Джавелинов" для Украины и еще 15 стран
Фото: flickr.com/Steve Dock

Министерство обороны США заключило договор на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран-партнеров. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Комплексы будут производить в городе Тусон (штат Аризона). Для этого из американского бюджета выделено 18 млн 431 тыс 215 долларов.

Компания-производитель ПРК - "Raytheon-Lockheed Martin".

Согласно контракту, кроме Украины, Javelin будут производить еще для 15 стран: Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Турции.

Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года.

Напомним, Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin в декабре 2019 года. 

Ранее, в октябре, Госдепартамент США одобрил продажу 150 Javelin Украине на сумму 39 млн долларов.

Первая партия "Джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года.

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