Эрдоган заявил об открытии границы с Европой для сирийских беженцев

На территории Турции находятся около 3,7 миллионов мигрантов из Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открывает границу с Европой для беженцев из Сирии. Об этом он сказал во время выступления в субботу, 29 февраля, пишет Анадолу.

"По состоянию на сегодняшнее утро 18 тысяч мигрантов пересекли границу Турции и Европы. И мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - заявил он.

По словам Эрдогана, сегодня на территории Турции находятся 3,7 миллионов сирийских беженцев.

Накануне представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано во время брифинга заявил, что соглашение между Турцией и ЕС о сдерживании незаконной миграции остается в силе, пишет Укринформ.

"В том, что касается спекуляций вокруг движения мигрантов в Турции, я хочу подчеркнуть, что сегодня нет ни одного официального сообщения турецкой стороны об изменениях в их политике в отношении миграции или предоставления убежища. Это сегодня было подтверждено в заявлении министерства иностранных дел Турции", - отметил Стано.

Напомним, Соглашение о беженцах между Турцией и ЕС, которое было заключено весной 2016 года, имеет целью ограничить нелегальную иммиграцию преимущественно сирийских беженцев через Турцию в Европу.

Согласно договору, Евросоюз с 2016 до 2019 года перечислил Турции около 6 млрд евро для содержания мигрантов, в частности для строительства больниц, школ и других учреждений.

После того, как в октябре прошлого года правозащитная организация Amnesty International обвинила Турцию в принудительной депортации со своей территории беженцев из Сирии, комиссар ЕС по вопросам бюджета призвал сократить выплаты Турции.