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Власти Франции призвали отказаться от рукопожатий из-за коронавируса

Число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 57-ми.

Власти Франции призвали отказаться от рукопожатий из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Власти Франции в пятницу, 28 февраля, рекомендовали гражданам воздерживаться от рукопожатий, чтобы предотвратить заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

Число подтвержденных случаев в стране увеличилось с 19 до 57, передает Reuters.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, Франция также будет закрывать несколько школ в районе

Уаза к северу от Парижа после окончания каникул, чтобы остановить распространение коронавируса.

"Вирус сейчас циркулирует на нашей территории... Я рекомендую, чтобы люди пока не пожимали друг другу руки", - сказал Веран журналистам на ежедневном брифинге.

Министр обороны Флоренс Парли в своем Twitter заявила, что несколько случаев заражения COVID-19 были выявлены на военной базе Creil, к северу от Парижа.

Офис президента Франции Эммануила Макрона заявил в пятницу, что в субботу, 29 февраля, правительство соберется для обсуждения кризиса в области здравоохранения.

В четверг министерство здравоохранения Франции сообщило о том, что SARS-CoV-2 подвержен у 38 человек на территории страны. Двое из них скончались, 12 были вылечены и 24 госпитализированы, причем двое из них находятся в "тяжелом состоянии".

Эпидемия коронавируса нового типа, вспыхнувшая в Китае в конце 2019 года, охватила уже почти 60 стран мира. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия. Общее количество случаев заражения - 83,5 тысяч, в том числе у пяти граждан Украины. Жертвами коронавируса стали 2858 человек.

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