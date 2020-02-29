Власти Франции призвали отказаться от рукопожатий из-за коронавируса

Власти Франции в пятницу, 28 февраля, рекомендовали гражданам воздерживаться от рукопожатий, чтобы предотвратить заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

Число подтвержденных случаев в стране увеличилось с 19 до 57, передает Reuters.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, Франция также будет закрывать несколько школ в районе

Уаза к северу от Парижа после окончания каникул, чтобы остановить распространение коронавируса.

"Вирус сейчас циркулирует на нашей территории... Я рекомендую, чтобы люди пока не пожимали друг другу руки", - сказал Веран журналистам на ежедневном брифинге.

Министр обороны Флоренс Парли в своем Twitter заявила, что несколько случаев заражения COVID-19 были выявлены на военной базе Creil, к северу от Парижа.

1. À la veille du Conseil de défense convoqué par le Président de la République, j’ai réuni les autorités du ministère des Armées pour un point de situation sur le coronavirus, en particulier après la détection de plusieurs cas sur la base militaire de Creil. pic.twitter.com/3yeNhVU4ZC — Florence Parly (@florence_parly) February 28, 2020

Офис президента Франции Эммануила Макрона заявил в пятницу, что в субботу, 29 февраля, правительство соберется для обсуждения кризиса в области здравоохранения.

В четверг министерство здравоохранения Франции сообщило о том, что SARS-CoV-2 подвержен у 38 человек на территории страны. Двое из них скончались, 12 были вылечены и 24 госпитализированы, причем двое из них находятся в "тяжелом состоянии".

Эпидемия коронавируса нового типа, вспыхнувшая в Китае в конце 2019 года, охватила уже почти 60 стран мира. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия. Общее количество случаев заражения - 83,5 тысяч, в том числе у пяти граждан Украины. Жертвами коронавируса стали 2858 человек.