«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
В Сирии погибли более 30 турецких военных (обновлено)
В Сирии погибли более 30 турецких военных (обновлено)
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения из-за строительства дороги (обновлено)
На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения из-за строительства дороги (обновлено)
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
ГлавнаяМир

​Турция призывает мир запретить авиаперелеты над Сирией

Над провинцией Идлиб предлагается установить бесполетную зону.

​Турция призывает мир запретить авиаперелеты над Сирией
Фото: voanews.com

Турция призвала международное сообщество ввести запрет на полеты над Сирией для защиты гражданских лиц от авиаударов правительственных сил.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что официальная Анкара будет требовать от цивилизованных стран (США, Европейского Союза и НАТО, а также стран-членов "Большой семерки") и в целом от международных организаций ввести запрет на полеты авиации над Идлибом. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

По его словам, над сирийской провинцией предлагается установить бесполетную зону, где не имеют права находиться самолеты, беспилотники и другие летательные средства. По мнению турецких властей, они могут нести в себе потенциальную угрозу как для расположенных в зоне конфликта солдат, так и для мирных жителей.

Напомним, Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за ситуации в сирийском Идлибе. Ранее сообщалось, что в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что "с глубокой обеспокоенностью" следит за эскалацией на северо-западе Сирии и призывает прекратить огонь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также