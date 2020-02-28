​Турция призывает мир запретить авиаперелеты над Сирией

Турция призвала международное сообщество ввести запрет на полеты над Сирией для защиты гражданских лиц от авиаударов правительственных сил.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что официальная Анкара будет требовать от цивилизованных стран (США, Европейского Союза и НАТО, а также стран-членов "Большой семерки") и в целом от международных организаций ввести запрет на полеты авиации над Идлибом. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

По его словам, над сирийской провинцией предлагается установить бесполетную зону, где не имеют права находиться самолеты, беспилотники и другие летательные средства. По мнению турецких властей, они могут нести в себе потенциальную угрозу как для расположенных в зоне конфликта солдат, так и для мирных жителей.

Напомним, Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за ситуации в сирийском Идлибе. Ранее сообщалось, что в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что "с глубокой обеспокоенностью" следит за эскалацией на северо-западе Сирии и призывает прекратить огонь.