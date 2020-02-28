Швейцария до 15 марта запрещает все массовые мероприятия из-за коронавируса

По состоянию на 28 февраля число заболевших в стрене увеличилось до 15 человек.

Швейцария до 15 марта отменяет все массовые мероприятия c присутствием более 1 тыс. человек из-за распространяющегося по Европе коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Independent.

В заявлении правительства говорится, что Федеральный совет ставит своей главной задачей защиту населения.

"Он реагирует на последние события с распространением коронавируса и классифицирует ситуацию в Швейцарии как "особую" с точки зрения закона об эпидемиях", - отмечается в заявлении.

О первом подтвержденном случае заболевания в Швейцарии было объявлено во вторник, 25 февраля. По состоянию на 28 февраля число заболевших увеличилось до 15 человек.

Отмечается, что следующим крупным мероприятием должен был стать Женевский автосалон, который ежегодно посещает более 500 тыс. человек. Планировалось, что он начнется 5 марта и продлится до 15 марта. Ранее также сообщалось, что запланированная на 17 февраля Женевская международная выставка изобретений была перенесена на полгода.

Напомним, в европейских странах растет число случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания. Наиболее сложная ситуация - в Италии. Подробнее читайте в материале LB.ua "Коронавірус в Італії. Або як регіони та уряд Італії паніку долають".

Коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.