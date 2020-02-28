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​Посол США в НАТО: Турция скоро поймет, что из себя представляет Россия

Кейт Хатчисон не исключает, что атака на турецких военных может привести к применению 5-й статьи Устава Альянса.

​Посол США в НАТО: Турция скоро поймет, что из себя представляет Россия
Кэй Бэйли Хатчисон
Фото: EPA/UPG

Посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон выразила надежду на то, что власти Турции вскоре поймут, что из себя представляет Россия, и кто в действительности является надежным партнером Анкары.

Об этом она заявила, комментируя гибель десятков турецких солдат в Сирии, передает "Голос Америки".

Хатчисон отметила, что "если это (атака, - ред.) произошло, то я просто надеюсь, что президент Эрдоган... увидит, кто является... надежным партнером, и кто не является".

Также она добавила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

"Мы пытались всеми возможными способами объяснить нашему союзнику, что... посреди их страны не может располагаться российская система противоракетной обороны", - заявила Хатчисон.

"Президент Эрдоган увидит, что мы являемся их прошлым и будущим союзником, и что они должны избавиться от С-400. Они увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что они делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией", - добавила посол Хатчисон.

Дипломат не исключила вероятности применения Пятой статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации.

"Конечно, ничего не исключено. Это новое событие. Это большое событие. И мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником... И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств..., я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно", - отметила Хатчисон.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску также выпустила заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Столтенберг осудил продолжающиеся ковровые бомбардировки, проводимые сирийским режимом при поддержке России в провинции Идлиб, и призвал их остановить наступление, уважать международное законодательство и поддержать усилия ООН в мирном разрешении", - говорится в заявлении.

Напомним, в ноябре прошлого года Столтенберг заявил, что НАТО больше не допустит повторения "крымского сценария". Он подчеркнул, что если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь Альянс.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что не откажется от членства в НАТО. Он подчеркнул, что Турция остается верным союзником Альянса, несмотря на закупки оружия у РФ.

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