Коронавірус в Італії. Або як регіони та уряд Італії паніку долають

Цього тижня політично Італія то ділилася, то об’єднувалася . Суперечки, паніка на фондових біржах із мільйонними стрибками, залізниці із годинними затримками в роботі через зміну власних маршрутів, щоб оминути «червоні» зони. Це лише деякі із наслідків впливу коронавірусу в Італії . Проте наша історія не тільки про це. А про політичні інтереси та кроки до об’єднання.

Вірус паніки

Не тільки в Україні є дискусії щодо повноважень за лінією «центр-регіон». Цього тижня Італія доводила, що й в неї, країною із солідною історією регіоналізму, можуть бути збої в роботі.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте зайняв доволі жорстку та чітку позицію у понеділок-вівторок, вперше звинувативши регіони Ломбардії та Венето у медичній халатності. «У нас були два спалахи вірусу, один з яких поширився завдяки невиконанню заходів безпеки», - додав політик. Йшлося про пацієнтів з лікарні містечка Кодольо в передмісті Мілану.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте після екстреної зустрічі з приводу нового спалаху коронавірусу в штаб-квартирі цивільного захисту в Римі, 24 лютого 2020.

Отож, прем’єр звинуватив губернатора Ломбардії Аттіліо Фонтана в тому, що саме з клінік Ломбардії вірус зміг швидко поширитися.

Погрози Конте посилилися закликом обмежити повноваження регіонів у сфері охорони здоров'я іще й для представників у Венето, Емілії-Романьї, Лаціо та Альто Адідже.

Все б нічого, але це вперше в історії Італії, коли офіційна влада настільки протистоїть політиці найбільш економічно потужних регіонів Півночі Італії.

Конте не безпідставно вважає, що однією з причин поширення вірусу в Італії стала недостатня координація заходів по стримуванню коронавірусу між регіонами та центральними органами влади. Нагадаємо, влада в Італії розподіляється між центральною владою та владою регіонів відповідно до положень конституції та з урахуванням обмежень, що випливають із законодавства ЄС та міжнародних зобов'язань Італійської Республіки.

Фото: EPA/UPG Поліція на в'їзді в провінцію Лоді, Італія

Згідно з Конституцією Італії, кожен регіон вирішував та організовував як вважав за потрібне такі заходи, беручи до уваги рекомендації держави. Отже, держава могла виконувати лише три функції у сфері охорони здоров’я: планування, встановлення рівнів медичної допомоги та фінансування. Водночас за організацію та управління заходів з охорони здоров’я відповідали італійські регіони.

А ось і відповідь губернатора Ломбардії Аттіліо Фонтана: «Ломбардія абсолютно в курсі ситуації і грамотно керує тим, що відбувається. І все це в умовах автономії своїх повноважень». Проте учора увечері губернатор заявив, що самоізолюватиметься на 14 днів, оскільки одна із його працівників має позитивний тест на коронавірус.

З іншого боку, кардинально протилежною була реакція інших регіонів. Зокрема, йдеться про центральний регіон Марке та південні Пулья та Калабрія, які відносилися до так званих «зелених» зон (себто без випадків зараження вірусом). Вони і розпочали безпрецедентні заходи безпеки, та, керуючись емоціями, закрили школи та університети до 2 березня 2020. Більш того, Віто Барді, губернатор центрального регіону Базиліката, опублікував постанову, в якій хотів відправити в обсервацію усіх тих італійців, що прибували з північних регіонів Італії. Правда, під тиском прем’єра Конте це рішення змінилося виключно на реєстрацію таких громадян.

Політичні рішення?

Це і призвело до нагнітання ситуації всередині країни, переповнених поїздів та автобусів зі студентами та просто наляканими італійцями. Отож, рішення та узгодження в діях потребували усі: губернатори, уряд, парламентарі та прості громадяни. Ситуація ускладнюється іще й тим, що ВООЗ 27 лютого заявило про збільшення випадків зараження в інших країнах ЄС безпосередньо з Італії. І, хоча, дії уряду ВООЗ оцінює як «належні», економіки ЄС несуть збитки.

Фото: EPA/UPG Пусті вулиці Мілана, 26 лютого 2020

Відповідно, Італії довелося шукати рішення з країнами-сусідками та безпосередньо ЄС. Міністри охорони здоров’я Австрії, Франції, Хорватії, Словенії зібралися у вівторок в Римі і були налаштовані оголошувати про закриття кордонів. Паніку вдалося і тут вгамувати. ЄС виділяє додатково 10 млн євро на проведення скрінінгу громадян, а міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо говорить про виділення 300 млн євро з держбюджету для тих італійських компаній, які понесли економічні збитки від вірусу. Проте, як це буде вирішено, побачимо лише 28 лютого, коли Конте збере усіх міністрів для розроблення плану дій.

Традиційно і популістично рішення сприйняли противники уряду Конте. «Я не збираюсь дивитися, як Італія тоне», - заявив очільник «Ліги» Маттео Сальвіні. «Партія Ліга може вивести країну з цієї політичної «трясовини» і направити її на правильне голосування», - вказав він, закликаючи говорити про недовіру цьому уряду. Проте критика не вщухала і від політичної партії «Італія віва» та її очільника Маттео Ренці. «Ми ризикуємо безпрецедентною катастрофою, в Італії та за кордоном, маємо величезні збитки через помилки в належній комунікації».

Лише о 21.00 26 лютого нижня палата Парламенту Італії ухвалила 462 голосами «за» та двома «проти» законопроект уряду Конте про надзвичайні заходи, що стосуються стримування та управління епідеміологічною ситуацією, спровокованою вірусом COVID-19 (C. 2402-A). 4 березня – слово буде за Сенатом.

Отож, обмежувальні заходи, прийняті урядом та вже затверджені Палатою депутатів, залежать від високого рівня зараження певних провінцій та регіонів. Ухвалений учора декрет надає владі право обмежувати повноваження муніципалітетів із «червоної» зони, призупиняти будь-які заходи, діяльність шкіл та університетів, переміщення товарів і людей. Крім того, передбачено право компетентним органам прийняти подальші заходи щодо стримування, щоб запобігти поширенню вірусу навіть за межами вже перелічених випадків.

Фото: EPA/UPG

Наскільки ефективно італійці зрозуміли, за що голосували учора в Палаті депутатів, іще доведеться побачити найближчими днями. Проте ефект браку комунікації проявився сьогодні в місті Неаполі, куди приїхав прем’єр Конте та французький президент Емануель Макрон. «Пане прем’єре, чому порядок і контроль над ситуацією настають лише тоді, коли хтось із можновладців приїздить до нас?». Це було до того, що стражденний Неаполь «чистили» та готували до візиту Макрона. Крім того, можна було безпосередньо розпитати і про дії влади на подолання наслідків вірусу.

Замість післямови

ЄС рекомендує усім парламентарям, що за останні 14 днів подорожували до одного з чотирьох італійських регіонів, які найбільше постраждали від коронавірусу (Ломбардія, Венето, Емілія-Романья та П'ємонт) утриматися від роботи в Європейському парламенті. Звісно, це лише порада. Засідання парламентських комітетів стоять на порядку денному наступного тижня, а пленарне засідання у Страсбурзі призначене за два тижні, під час якого аудиторія голосує за резолюції та законодавчі положення. Близько третини італійських євродепутатів приїжджають з регіонів Північної Італії.

Після чорного тижня Італія поступово намагається підіймати голову від політичного, економічного та соціального «коронавірусу». І тут найкращі ліки від паніки пропонують ті ж італійців. Це – гумор та позитивне ставлення до ситуації. Італійці жартують, що тепер немає проблем знайти парковку, послухати тишу і випити в релаксі келих вина. Крім того, італійські бари, що були зачинені навіть в Ломбардії, уже можуть продовжити свою роботу після 18.00.