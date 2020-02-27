Еще два украинца с Diamond Princess заразились коронавирусом

Еще два украинца, члена экипажа круизного лайнера Diamond Princess заразились коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на данные МИД.

"По состоянию на 26.02.2020 уже 4 граждан Украины, у которых диагностировано наличие вируса Covid-19, были госпитализированы в медицинские учреждения г.Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинцами", - говорится в сообщении.

По данным диппредставительства, 24 из 25 опрошенных украинцев (с одним установить связь не удалось) не захотели возвращаться в Украину в течение ближайших дней. Вместо этого они планируют пройти карантин в Японии.

"Посольство Украины в Японии находится на связи с гражданами Украины, которые находятся на борту лайнера и больницах, и поддерживает постоянный контакт со всеми причастными службами с целью, в частности, решение возможных проблемных вопросов у наших соотечественников", - заверили в МИД.

Напомним, что в начале февраля круизный лайнер Diamond Princess остановили на карантин вблизи Йокогамы. На борту лайнера находились более 3,7 тысячи человек. Среди них - 25 украинцев, которые являются членами экипажа. Впоследствии у двух украинцев подтвердили наличие коронавируса.

19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег. Для разрешения на высадку у пассажиров должен быть зафиксирован отрицательный результат теста на коронавирус и отсутствие симптомов.